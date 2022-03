Selecção portuguesa de sub-19 perde com Inglaterra e falha Europeu2022

A selecção portuguesa de futebol de sub-19 falhou hoje o apuramento para o Campeonato da Europa da categoria, depois de ser derrotada pela Inglaterra, por 2-0, em jogo da terceira e última jornada da Ronda de Elite.

Em Chesterfield, no jogo decisivo do Grupo 3 da Ronda de Elite de qualificação para a fase final, as duas equipas entraram em campo com os mesmos pontos, mas a seleção portuguesa sabia que um empate bastava para garantir um lugar no Europeu2022.

No entanto, o jovem avançado do Tottenham Dane Scarlett marcou os dois golos do triunfo, aos 10 e 40 minutos, e foi a figura do jogo, que garantiu a presença da Inglaterra no Europeu2022.

Portugal, que tinha batido a Arménia (4-0) e a República da Irlanda (4-1) nos dois jogos anteriores, acabou o grupo em segundo, com seis pontos, a três dos ingleses, que conseguiram o pleno, enquanto a República da Irlanda, ficou com três, em terceiro, e a Arménia um último, sem pontuar.

Com apenas uma vaga para o primeiro classificado do grupo, a seleção orientada por Rui Bento vai falhar a fase final do Campeonato da Europa, que se que se jogará na Eslováquia entre 18 de junho e 01 de julho.