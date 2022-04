SDM explica visita aos EUA juntamente com Miguel Albuquerque

A Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM), a convite da presidência do Governo Regional, acompanhou o presidente Miguel Albuquerque aos Estados Unidos da América com o objectivo de “analisar e estabelecer contactos com empresas do segmento tecnológico”, presentes na ‘Miami Bitcoin 2022 Conference’, onde o Chefe do Executivo discursou ontem.

Ciente que os EUA é um dos mercados de referência para o Centro Internacional de Negócios da Madeira, a SDM afirma que a deslocação a Miami surgiu como “uma oportunidade prospectiva no âmbito das empresas de novas tecnologias”. Embora o CINM esteja actualmente impossibilitado de licenciar novas empresas, “a SDM procura manter o interesse dos investidores activo de modo a concretizar a captação de novas empresas logo que tal seja formalmente possível”, pode ler-se na nota de imprensa.

O crescimento do sector tecnológico na Região, e no CINM em especial, testemunha o ambiente “business friendly” que caracteriza a Madeira e a sua capacidade de, a par dos incentivos fiscais proporcionados pelo CINM, assegurar recursos humanos especializados no campo das novas tecnologias e um conjunto de serviços de apoio muito eficientes. Tal crescimento constitui também um claro contributo para que numa região ultraperiférica e de pequena dimensão como a Madeira sejam desenvolvidas actividades altamente especializadas.

A SDM considera que "a ligação destas empresas à Madeira e à sua economia não tem passado despercebida, na medida em que os projectos desenvolvidos por algumas delas, por serem inovadores e com impacto dentro e fora da Região, têm vindo a ser reconhecidos internacionalmente", explicando que "são empresas que estando licenciadas no âmbito do CINM desenvolvem as suas actividades em directa relação com o universo empresarial e tecnológico da Região, com destaque para o recrutamento de profissionais altamente qualificados na Madeira e um alargamento das ofertas formativos no sector tecnológico".