“O PSD tem que começar a se mobilizar, a trabalhar e a olhar para o futuro”, diz Miguel Albuquerque

O presidente do Governo Regional e líder do PSD-Madeira, Miguel Albuquerque, reagiu esta tarde ao anúncio da candidatura de Luís Montenegro para a liderança do partido social-democrata nas próximas eleições directas, que estão marcadas para o dia 28 de Maio.

“É bom que haja candidatos, porque o PSD precisa, neste momento, de se mobilizar para anunciar um período de oposição ao Governo da República e, por isso, é fundamental que seja estabelecida uma liderança”, afirmou ao DIÁRIO, reforçando que o “partido tem que começar a se mobilizar, a trabalhar e a olhar para o futuro".