"Eu estarei cá mais quatro anos e seis meses", diz Costa a Rio

O primeiro-ministro, António Costa, assegurou hoje ao presidente do PSD, Rui Rio, que estará no cargo "mais quatro anos e seis meses", ironizando que poderá deixar a liderança dos sociais-democratas e regressar e ainda se defrontarem os dois.

Em resposta às perguntas de Rui Rio no debate do programa do Governo sobre TAP, salários e combustíveis, Costa começou por recorrer à ironia.

"Ao ouvir o fervor com que voltou do debate da campanha eleitoral, fiquei com sensação de que queria uma segunda volta das eleições. Ó dr. Rui Rio, a ver o bom exemplo do que conseguiu na segunda volta do círculo da Europa vamos a isso", disse, numa referência à perda de um deputado por parte do PSD na repetição das legislativas neste círculos.

O primeiro-ministro referiu-se ainda às eleições internas do PSD que vão escolher o sucessor de Rui Rio, que já anunciou que deixará o cargo na sequência da derrota nas legislativas.

"Começo a perceber porque vai adiando as eleições internas no seu partido, a ver se ainda quer ir a uma segunda volta comigo. Eu estarei cá mais quatro anos e seis meses à espera de si, tem tempo de ir e voltar e eu ainda cá estarei", afirmou, na primeira vez em que deu esta garantia pública após a tomada de posse do executivo.