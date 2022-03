Governo de António Costa tem todas as condições para fazer reformas que o país precisa, diz Albuquerque

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, disse que o Governo de António Costa tem todas as condições para fazer as reformas que o país precisa pelo facto de ser um governo de "maioria absoluta".

O governante falava à CNN Portugal antes do início da tomada de posse do novo Governo, que decorre hoje, pelas 17 horas, no Palácio Nacional da Ajuda.

Um Governo de maioria absoluta tem todas as condições e um quadro parlamentar para governar, mas há que fazer uma reformas importantes, no sentido do país enveredar pelo crescimento económico, porque isso é essencial neste momento". Miguel Albuquerque

O presidente do Governo Regional faz votos que este novo executivo governe para dar resposta a essas necessidades e diz mesmo ter "esperança" que isso aconteça.

O XXIII Governo Constitucional é composto por 17 ministros e 38 secretários de Estado. Um dos secretários de Estado é o madeirense Paulo Cafôfo, com a pasta das Comunidades.