António Costa promete lealdade institucional e humildade democrática

O primeiro-ministro, António Costa, prometeu hoje, perante o parlamento, lealdade institucional com absoluto respeito pela separação de poderes e humildade democrática no exercício das funções do Governo ao longo desta legislatura.

Esta posição foi transmitida por António Costa no discurso de abertura do debate do Programa do XXIII Governo Constitucional, que se prolonga até sexta-feira na Assembleia da República.

"A ação deste Governo será marcada pela lealdade institucional e pela humildade democrática. Estamos certos de que foi exatamente esta a vontade das portuguesas e dos portugueses: Dispor de uma maioria que garanta a estabilidade e promova o diálogo", declarou o líder do executivo no começo da sua intervenção.