Taiwan abandona estratégia 'zero casos' e concentra-se na mitigação

A ilha de Taiwan disse hoje que vai deixar de tentar erradicar surtos de covid-19, para se focar antes nos casos mais graves, sugerindo assim uma estratégia de coexistência com o vírus.

Questionado durante uma sessão parlamentar se Taiwan está numa "fase de transição" para coexistir com o vírus, o ministro da Saúde, Chen Shih-chung, disse: "Sim, podemos dizer isso".

"Não vamos parar o nosso percurso rumo à abertura. Essa é a nossa direção. Mas, vamos manter uma gestão eficaz. O foco principal agora é a mitigação dos danos", apontou.

As declarações de Chen surgem um dia depois de a líder de Taiwan, Tsai Ing-wen, pedir calma e confiança na capacidade da ilha para lidar com o aumento de casos no território.

"Através da vacinação e do uso direcionado de recursos médicos, estamos a perseguir o nosso objetivo de mitigar os danos [para a saúde], enquanto garantimos o crescimento da economia", escreveu, na rede social Twitter, na quarta-feira.

O número de casos em Taiwan começou a subir novamente, mas os líderes do território enfatizaram que agora devem seguir o exemplo de outros países, que originalmente seguiam uma estratégia de 'zero casos' e que, entretanto, levantaram as restrições, como Singapura, Austrália e Nova Zelândia.

O número de casos na ilha chegou hoje a 382, o valor mais alto desde o início deste ano.

A medida torna a China na única grande economia que ainda segue a estratégia de tolerância zero à covid-19, isolando ainda mais o país no cenário internacional.