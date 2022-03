Carro furtado no Poço Barral

Um carro Nissan Micra, com a matrícula 78-78-PI, foi furtado durante a madrugada desta terça-feira, em São Martinho, no Funchal.

A viatura foi estacionada cerca das 22 horas, junto às instalações da Mercedes, no Caminho do Poço Barral, sendo que a proprietária deu pela falta do carro por volta das 10 horas. Este era um local onde habitualmente o carro era estacionado.

Já foi apresentada queixa junto da esquadra da PSP, pelo que quem tiver informações sobre o paradeiro da viatura deve contactar as autoridades ou a proprietária para o número 926 588 796.