Portugal coloca 3.000 ME em Obrigações do Tesouro a 10 anos a 1,69%

Portugal colocou hoje 3.000 milhões de euros em Obrigações do Tesouro a 10 anos à taxa de juro de 1,69%, de acordo com o IGCP.

Segundo a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, a emissão tem data de vencimento em 16 de julho de 2032 e a procura superou 15 mil milhões de euros, cinco vezes a oferta.

Na terça-feira, a agência Bloomberg avançou que Portugal mandatou hum sindicato bancário para uma emissão de dívida a 10 anos, que deveria ser lançada nos próximos dias.

De acordo com a agência, Portugal mandatou o Barclays, BBVA, CaixaBI, Deutsche Bank, J.P. Morgan e o Santander como 'joint lead managers' para uma emissão de dívida com vencimento em 16 de julho de 2032, a realizar no "futuro próximo".

Esta é a segunda emissão de venda sindicada realizada este ano.

Em 12 de janeiro, Portugal colocou 3.000 milhões de euros em Obrigações do Tesouro a 20 anos à taxa de juro de 1,2%, na qual a procura atingiu 19.800 milhões de euros, 6,6 vezes a oferta.

O programa de financiamento do Tesouro para o segundo trimestre prevê emissões de Obrigações do Tesouro (OT) através da combinação de sindicatos e leilões, com colocações esperadas de 1.000 a 1.250 milhões de euros por leilão.

"Os leilões de OT terão a participação dos Operadores Especializados de Valores do Tesouro (OEVT) e Operadores de Mercado Primário (OMP) e poderão ser realizados à 2.ª ou 4.ª quartas-feiras de cada mês após anúncio do montante indicativo e linhas de OT a reabrir até três dias úteis antes da respetiva data de leilão", informa a agência liderada por Cristina Casalinho.