Etiópia compromete-se a investigar denúncias de ONG sobre crimes de guerra no Tigray

O Governo da Etiópia comprometeu-se a "examinar detalhadamente" um relatório divulgado hoje em conjunto pelas organizações Amnistia Internacional (AI) e a Human Rights Watch (HRW) que denuncia uma campanha de "limpeza étnica" no norte do país.

"As equipas de investigação (de um grupo de trabalho interministerial criado pelo Governo para analisar os abusos cometidos na guerra em curso na província de Tigray, norte do país) examinarão minuciosamente este relatório e dar-lhe-ão a devida consideração", disse o Governo etíope em comunicado.

Na nota lê-se que "o Governo da Etiópia está empenhado em levar à justiça todos os responsáveis pelas violações dos direitos humanos e do direito humanitário".

Depois de entrevistar mais de 400 vítimas e testemunhas e analisar dezenas de documentos, as duas organizações não-governamentais (ONG) disseram hoje que os abusos das forças de segurança da região etíope de Amhara, aliados do governo federal, na vizinha Tigray equivalem a crimes de guerra e crimes contra a Humanidade.

O Governo federal etíope mostrou-se "preocupado" porque, na sua opinião, o relatório das duas organizações "parece culpar desproporcionalmente (um grupo étnico) ao tentar desculpar outros", o que "alimenta o ódio e dificulta a reconciliação".

"A responsabilidade é individual. Todos os responsáveis ??pelas alegadas violações devem ser responsabilizados", salienta o Governo.

Além disso, o executivo etíope criticou o facto de o relatório se basear "em grande parte em supostos testemunhos de certos grupos", algo que considera um "ataque injusto" contra o Exército federal e seus aliados.

As autoridades também consideraram "inaceitável" que organizações de direitos humanos "façam julgamentos" sobre a validade das fronteiras internas das regiões etíopes.

No seu relatório, as duas ONG dizem que as forças de segurança de Amhara "expulsaram centenas de milhares de civis (do Tigray) das suas casas com ameaças, assassínios ilegais, violência sexual, prisões arbitrárias em massa, saques, realocação forçada e negação de ajuda humanitária".

O diretor-executivo da HRW, Kenneth Roth, criticou as autoridades etíopes, que "negaram categoricamente a escandalosa abundância de crimes cometidos e que tomaram a terrível decisão de os ignorar".

O relatório pede que qualquer acordo alcançado pelas partes no conflito armado inclua o envio de uma força de paz internacional, liderada pela União Africana, para a área de Tigray Ocidental, para garantir a proteção de todas as comunidades contra os abusos.

"A resposta dos parceiros regionais e internacionais da Etiópia é inconsistente com a gravidade dos crimes que continuam a ser cometidos em Tigray Ocidental", disse a secretária-geral da AI, Agnès Callamard.

As forças governamentais e os independentistas do Tigray confrontam-se no norte da Etiópia desde que, em novembro de 2020, Abiy Ahmed, prémio Nobel da paz 2019, enviou o exército federal para desalojar as autoridades da região, governada pela Frente de Libertação Popular do Tigray (TPLF, na sigla em inglês), que contestava a autoridade de Ahmed há meses.

Rapidamente derrotadas, as tropas rebeldes do TPLF conseguiram, em 2021, recuperar militarmente a zona de Tigray e o conflito alastrou às regiões vizinhas de Amhara e Afar, causando vários milhares de mortos.

O conflito desencadeou uma grave crise humanitária no norte da Etiópia, onde mais de nove milhões de pessoas precisam de ajuda alimentar, de acordo com o Programa Alimentar Mundial (PAM).

O PAM indicou, em janeiro, que 4,6 milhões de pessoas, ou 83% de cerca de seis milhões de habitantes da região de Tigray, estão em situação de "insegurança alimentar", enquanto que dois milhões sofrem de "extrema penúria alimentar".