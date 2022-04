Cinco chefes de diplomacia árabes viajarão até Moscovo e Polónia para reuniões

Cinco chefes de diplomacia árabes vão viajar para Moscovo para conversações sobre a guerra na Ucrânia com o homólogo russo, Serguei Lavrov, prevendo encontrar-se depois na Polónia com o homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba.

A Liga Árabe disse que os principais diplomatas do Egito, Argélia, Iraque, Jordânia e Sudão vão reunir na segunda-feira com Lavrov, devendo também participar no encontro Ahmed Aboul Gheit, secretário-geral da Liga Árabe.

A organização pan-árabe diz que os ministros viajarão de seguida para a Polónia, na terça-feira, para uma reunião com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba.

A Rússia lançou, na madrugada de 24 de fevereiro, uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou pelo menos 1.430 civis, incluindo 121 crianças, segundo dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior.

A guerra provocou a fuga de mais de 10 milhões de pessoas, incluindo mais de 4,21 milhões para os países vizinhos.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.