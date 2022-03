Madeira reforça notoriedade no 'Travel & Adventure Show' em Nova Iorque

A Madeira esteve em Nova Iorque, entre 18 e 20 de Março, onde marcou presença no 'Travel & Adventure Show', um dos mais emblemáticos eventos de turismo nos EUA.

Durante três dias, a Região foi promovida e reforçou a sua notoriedade.

Pelo espaço da Madeira passaram milhares de norte-americanos, que se mostraram encantados com a ilha, nomeadamente com o mar, montanha, gastronomia e cultura.

Paralelamente, foram mantidas reuniões de trabalho com profissionais influentes do Sector - Travel Advisors, TO’s e AV’s Norte-Americanos - com o objectivo de dar seguimento e consolidar o trabalho de promoção e comercialização que tem sido desenvolvido no Mercado dos EUA pela Associação de Promoção da Madeira.

O secretário regional de Turismo e Cultura e presidente da Associação de Promoção da Madeira, Eduardo Jesus, disse que "a Madeira é única na sua oferta de montanha, mar e cultura distintiva".

O governante destacou o facto de ter sido dado "mais um passo significativo na conquista deste mercado estratégico para o destino".

O mercado norte-americano é muito extenso, possui muitas alternativas de viagens próximas e com valores competitivos. Neste sentido, há que estar presentes em várias frentes da promoção evidenciando que a Madeira é única na sua oferta de montanha, mar e cultura distintiva, reconhecida pelos milhões de turistas que já a visitaram e, inclusivamente, pelos viajantes dos EUA que voaram até a ilha na ligação dirceta desde Nova Iorque até o Funchal. Assim, com esta feira, demos mais um passo significativo na conquista deste mercado estratégico para o destino". Eduardo Jesus

Já directora executiva da Associação de Promoção da Madeira, Sara Marote, referiu "a Madeira tem todos os atractivos necessários para conquistar este amplo público".