Carlos Santos vence 'I Festival de Cocktails'

Realizou-se este sábado o primeiro Festival de Cocktails na Expo Tropical, numa iniciativa organizada pela Associação de Barmen da Madeira que contou com a presença de vários Barmen.

O objectivo foi criar cocktails com produtos regionais, licores, Vinho da Madeira e o Rum, além de também as frutas da Região, no evento que assinala o regresso dos arraiais à 'moda antiga'.

O vencedor do 'I Festival de Cocktails' foi o Barmen Carlos Santos, do Hotel Savoy, enquanto que a melhor decoração foi para Carlos França, do Hotel Vila Porto Mare.

A Associação Barmen da Madeira, que foi convidada para dinamizar esta iniciativa, elogiou a organização da Expo Tropical, a Casa do Povo de Santa Maria Maior.

O evento, que decorre na praça do Povo, no Funchal, termina este domingo, 1 de Maio.