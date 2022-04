Cozinha em chamas causa um ferido no Porto Santo

Uma frigideira com óleo esquecida ao lume, numa habitação localizada na zona do Cabeço, no Porto Santo, provocou esta tarde um incêndio.

As chamas, que consumiram o recheio da cozinha, foram extintas pelos Bombeiros Voluntários do Porto Santo, que estiveram no local com uma viatura pesada de combate a incêndios e uma ambulância.

Uma rapariga com cerca de 20 anos sofreu uma queda ao sair da casa e teve de ser transportada para o Centro de Saúde local uma vez que apresentava suspeita de fractura.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.