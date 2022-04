I Feira do Livro de Santa Cruz arranca esta quarta-feira

A Câmara Municipal de Santa Cruz promove a abertura oficial da I Feira do Livro do concelho que decorrerá esta quarta-feira, 20 de Abril, pelas 17 horas, na promenade dos Reis Magos - cidade do Caniço.

O evento decorrerá entre 20 e 25 de Abril, sob o tema 'Ser Alto com a Cabeça', citação do livro 'O Senhor Valéry e a Lógica', de Gonçalo M. Tavares.

"Esta iniciativa pretende unir a comunidade e as escolas, de forma a realçar a importância da imaginação e da literatura como mecanismos humanos de liberdade e de pensamento", diz a autarquia.

Tendo em conta a situação da pandemia é obrigatório o cumprimento das medidas determinadas pelas autoridades de saúde.