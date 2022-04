Madeira Rum Festival 'enche' Avenida Arriaga

Hoje é o último dia do Madeira Rum festival. Durante a tarde, o evento recebeu a visita de muitos turistas e apreciadores do rum.

João Ferreira, um dos produtores de Rum, disse ao DIÁRIO que o festival foi um grande sucesso e que a grande maioria dos provadores são turistas.

Adiantou ainda que os turistas estão admirados com a existência de tanta variedade e que muitos vieram de propósito para este festival, visto serem conhecedores e especialistas em rum.

A presidente do Instituto do Vinho e Bordado e do Artesanato (IVBAM), Paula Jardim, faz um balanço muito positivo da IV edição do Madeira Festival Rum.

O evento foi um sucesso, podemos verificar pelo número de pessoas e pela afluência, quer de turistas quer de residentes". Paula Jardim

“As pessoas estavam ansiosas por este quarto festival. Nós interrompemos o evento durante dois anos por causa da pandemia, mas o IVBAM já está a tentar enquadrar este festival no próximo ano. Há-de ter um prolongamento no número de dias e também o espaço será maior dada a afluência das pessoas,” explicou ainda a presidente do IVBAM.

O Madeira Festival Rum, que começou, na passada quinta-feira, termina, às 21h00, na Avenida da Arriaga, no Funchal.