Alunos da 'Bartolomeu Perestrelo' em Erasmus na Itália

A Escola Básica 123/PE Bartolomeu Perestrelo realizou, entre os dias 24 e 01 de Maio, a sua terceira mobilidade com alunos, no âmbito do programa ERASMUS+, projecto S.C.O.R.E (Six Colors of Rainbow in Europe) à Itália.

Nesta mobilidade participaram, dois docentes e quatro alunos, que se deslocaram à cidade de Massafra, no Sul de Itália, para desenvolverem conhecimentos na área da meteorologia e alterações climáticas.

No primeiro dia de trabalho, as parceiros participantes nesta mobilidade, deslocaram-se à escola Istituto Comprensivo Pascoli/CTP, onde realizaram uma apresentação sobre os produtos típicos de cada região.

Na área da meteorologia o grupo deslocou-se ao Planetário de Bari Sky Skan, que é a maior estrutura do sul da Itália e a segunda maior do país. A grande cúpula, com 15 metros de diâmetro e com a capacidade de 150 pessoas, está localizada dentro da Fiera del Levante em Bari. O Planetário de Bari possui uma das tecnologias mais sofisticadas da Europa, sendo utilizado para estudos e pesquisas por instituições internacionais.

Os alunos ,madeirenses tiveram também a possibilidade de fazer uma visita ao centro histórico de Bari, denominado de Bari Vecchia.

Seguiu-se uma visita a cidade Arbelobello, que pertence à região de Puglia, no Sul da Itália e é caracterizada pelos “trulli”, casas com telhados cônicos com pontas brancas, e que foram eleitas Patrimônio Mundial pela UNESCO.

Segundo os alunos que participaram neste mobilidade, a participação neste projecto Erasmus+ SCORE, foi "uma experiência muito enriquecedora", uma vez que, para além de terem a possibilidade de socializar com colegas de outros países, tiveram a oportunidade de conhecer outras culturas e modos de viver.

Fazem parte deste projecto parceiros da Roménia, duas escolas da Turquia, Itália, Portugal e Espanha, sendo este último responsável pela coordenação do mesmo.