Vereadores da ‘Confiança’ com novo espaço aberto à população do Funchal

A equipa de vereadores da coligação 'Confiança' na Câmara Municipal do Funchal (CMF) inaugurou, esta manhã, o 'Espaço Confiança'. As instalações, constituídas por uma recepção, um gabinete e um auditório, passam assim a estar abertas aos munícipes.

Neste espaço, onde habitualmente é desenvolvido o trabalho autárquico, "será promovida a proximidade e o envolvimento dos cidadãos, com o atendimento aos munícipes, o agendamento de reuniões com entidades do meio associativo e empresarial e a organização de iniciativas de participação cívica", explicou Miguel Gouveia.

O local está ainda dotado do equipamento necessário para ministrar acções de formação, estudar ou promover o trabalho partilhado, e conta ainda com uma pequena biblioteca e jornais regionais para consulta, que desta forma ficam ao serviço da comunidade.

“Honrando a confiança que quase 23 mil funchalenses depositaram em nós, continuaremos, com a humildade e a proximidade que nos caracteriza, a fazer um trabalho de oposição construtiva e propositiva, procurando sempre trazer à cidade que amamos sustentabilidade, reabilitação urbana, equidade e justiça social, inovação e participação cívica”, sublinha o vereador Miguel Silva Gouveia.

“Este será o ponto de encontro de todos os cidadãos que necessitem de apoio na solução dos seus problemas, sintam dificuldades no relacionamento com o Município ou simplesmente queiram partilhar as suas ideias para a cidade do Funchal”, conclui o ex-presidente.

Já a partir da próxima segunda-feira, poderão ser agendadas reuniões com qualquer um dos vereadores sobre as suas áreas de especialidade, existindo ainda um horário de atendimento fixo às quartas-feiras, entre as 18 e as 19, e aos sábados de manhã, entre as 9 e as 10.