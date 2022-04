Abertas candidaturas aos apoios às actividades e infraestruturas desportivas

A Direcção Regional de Desporto (DRD) dá início, a partir do dia 1 de Maio, à fase de candidatura aos apoios às actividades e infraestruturas desportivas, relativos à próxima época desportiva (2022/2023).

Para tal, disponibiliza às entidades desportivas regionais, até ao dia 31 de Maio, inclusive na plataforma do desporto, o formulário de candidatura 'Programa de Desenvolvimento Desportivo (PDD)'.

De modo a facilitar o preenchimento do PDD, irá agendar várias reuniões com as entidades desportivas regionais, através do Microsoft Teams, a fim de esclarecer eventuais dúvidas relativas ao preenchimento do formulário.

Estas reuniões ocorrerão em momentos diferentes para as entidades que irão preencher o PDD no perfil associação e no perfil clube, sendo que as primeiras irão decorrer, nos próximos dias 2 de Maio, com as associações, e 4 a de Maio, com os clubes e SAD, entre as 18h00 e as 19h00.

Na época anterior, candidataram-se aos apoios da DRD, PRAD 2021/2022, com o valor global de 11.865.736,63 euros, 163 entidades desportivas regionais, 30 associações regionais de modalidade e multidesportivas e 133 clubes desportivos e Sociedades Anónimas Desportivas (SAD).