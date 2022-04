Coligação ‘Confiança’ insiste na prevenção de incêndios após o chumbo da sua proposta

Na última reunião deste mês da Câmara Municipal do Funchal, a coligação Confiança viu chumbada, pela maioria PSD/CDS, a sua proposta para promover a protecção contra os riscos de incêndios.

De acordo com a coligação, a proposta inviabilizada pelo actual executivo, previa não só o apoio a famílias carenciadas para possibilitar a limpeza de terrenos na cidade do Funchal, mas também o lançamento de uma campanha de sensibilização nos órgãos de comunicação social alertando para a necessidade de limpeza de terrenos e os perigos para a comunidade que lhe estão associados e a criação de equipas conjuntas de Protecção Civil Municipal e da Fiscalização do Ambiente, para a sensibilização de riscos de incêndio junto dos proprietários.

“Estamos conscientes da importância para toda a comunidade da limpeza dos terrenos, quer no que diz respeito ao controlo de pragas animais, quer na redução do risco de incêndios cujos danos e consequências para habitações e famílias ainda se encontram bem presentes na memória de todos os funchalenses.”, refere a vereadora Cláudia Dias Ferreira, reconhecendo que “muitas famílias não têm condições económicas para suportar os custos inerentes a estes trabalhos, pelo que nestes casos, deveria competir à CMF encontrar soluções que minimizem os riscos”, afirmou.

Com este chumbo, fica demonstrado que a maioria PSD/CDS abandona os funchalenses com carências socioeconómicas à sua sorte, em prejuízo da segurança da cidade Cláudia Dias Ferreira, vereadora

Os restantes pontos da ordem de trabalhos foram aprovados por unanimidade, sendo que “as questões trazidas pelos munícipes na parte pública da reunião revelam a notória incapacidade do actual executivo em solucionar os problemas de ruído na Zona Velha do Funchal, bem como a morosidade dos processos de licenciamento municipais”.