' Rasura' em exposição no Centro Interpretativo do Caminho de Ferro do Monte

Foi inaugurado ontem, dia 29 de Abril, no Centro Interpretativo do Caminho de Ferro do Monte (CICFM), a exposição de arte contemporânea 'Rasura'.

Esta exposição colectiva, 'site specific', com curadoria de Fátima Spínola, reúne o trabalho de cinco artistas - Carolina Fernandes, Fátima Spínola, Letasha Lightley, Lídia Teles e Margarete Sofia - que estudaram no agrupamento das artes e que se reúnem nesta exposição para dar continuidade a um percurso artístico, que em alguns casos, foi interrompido.

'Rasura' surge como mote à criação de instalações, esculturas e desenhos que partem da observação da intenção, quase obsessiva, de destruição da representação da figura humana. Vemos isso acontecer na azulejaria, na escultura, nos cartazes publicitários e em tantas outras formas, numa violência simbólica sobre as representações de figuras-tipo de diferentes classes sociais, géneros e profissões, em particular nas representações que habitam o espaço público. Esta proposta curatorial não é uma apologia de tais práticas, bem pelo contrário, é sim, uma forma de criação a partir de processos de desconstrução da figura humana e das relações sociais contemporâneas. A violência é colocada em destaque de forma objectiva e física mas também de forma simbólica, subjectiva, consciente ou inconsciente.

Através deste exposição, que enfatiza a importância da descentralização cultural, o Município do Funchal pretende diversificar os locais de apresentação do projectos, espalhando as actividades pelo concelho.

A mostra exposição estará patente até 24 de Junho de 2022, de segunda a sexta-feira, das 10 às 17 horas, e aos sábados, das 10 horas às 13 horas.