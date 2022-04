Museu da Baleia recebeu I Seminário Ecos Machico

O auditório do Museu da Baleia, no Caniçal, recebeu, ontem, dia 29 de Abril, o primeiro seminário Ecos Machico, organizado pelo Ecos Machico - um projecto que tem como tema central o desenvolvimento da sustentabilidade do território do concelho - em parceria com a Associação Insular de Geografia e a Câmara Municipal.

Este seminário teve como principal objectivo partilhar os resultados do primeiro ano dos trabalhos realizados, destacando o património natural do concelho e os 'Ecossítios' (Sítios de Geodiversidade, Sítios de Biodiversidade, Pontos Panorâmicos e Sítios de Interesse Histórico-cultural no concelho de Machico) já nomeados.

A sessão de abertura esteve a cargo presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco, que reforçou na ocasião o trabalho desenvolvido pelo município, em parceria com a Associação Insular de Geografia, "com o objectivo da preservação e valorização do património natural do concelho de Machico, atendendo às características ímpares de diversidade geológica, endémica e paisagística do nosso território, cuja riqueza se entrecruza com o património cultural, material e imaterial de Machico, numa simbiose que se afigura fundamental para a promoção turística e a aposta no desenvolvimento económico sustentável deste município”.

Seguiu-se uma comunicação de Marco Teles, gestor do Europe Direct Madeira, que divulgou junto da audiência a nova estratégia de crescimento da UE, o 'Pacto Ecológico Europeu'.

Ana Neves, coordenadora do Ecos Machico, explicou por seu turno à plateia a estratégia e objectivos do projecto.

Foi um primeiro ano dedicado ao conhecimento e à capacitação do território de Machico. Trabalhamos sobre um elevado manancial de conhecimento que incidirá sobre os valores naturais e culturais presentes no concelho, mas, simultaneamente, sobre diversos aspetos essenciais para a gestão e proteção dos valores naturais, como sejam o número, tipo e frequência de visitas, utilização do espaço e sustentabilidade ambiental.

Quanto ao plano de acção para 2022/2023, Ana Neves refere que o mesmo passará: "pela publicação de novos conteúdos, a criação de um documentário, certificar e capacitar as atividades económicas locais para a sustentabilidade e aplicar o Sistema de Monitorização Territorial criado para este concelho”.

Foram ainda apresentadas as comunicações 'Valores Naturais e Culturais de Machico', por João Martinho, e 'Os Ecossítios', por Tânia Carvalho, ambos colaboradores na equipa Ecos Machico.

No evento esteve também presente uma turma do 7.º ano da EBS Machico, vencedora do concurso para dar um nome à Mascote (Machimbential) do Ecos Machico.