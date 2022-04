O Museu da Baleia recebe, no dia 29 de Abril, pelas 10h00, o I Seminário ECOS Machico.

O objectivo é partilhar os resultados do primeiro ano do projecto, destacando o Património Natural e Cultural do concelho e os Ecossítios já nomeados.

O Ecos Machico é um projecto promovido pela Câmara Municipal de Machico e a Associação Insular de Geografia, desde Janeiro de 2021.