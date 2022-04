'AIDAnova' em dificuldades para atracar no Funchal

O navio de cruzeiros 'AIDAnova' esta a tentar entrar no Porto do Funchal com a ajuda de um rebocador.

Neste momento, pouco passa da hora prevista para atracar no porto do Funchal (como habitualmente no cais norte), o navio está a ser ajudado pelo rebocador 'Ponta do Pargo', devido às condições de mar.

O navio tem escala prevista de 29 horas na madeira, com saída para amanhã às 23h00.

Lançado ao mar em Agosto de 2018, o 'AIDAnova' é um gigante de 337 metros de comprimento, 42 metros de largura, 69,3 metros de altura e 8,8 metros de calado. Pesa 183.858 tonelagens de arqueação bruta. Tem capacidade para transportar 6.654 passageiros em ocupação máxima e 1.646 tripulantes, ou seja mais de 8 mil pessoas a bordo.