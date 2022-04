CMF tem estado a monitorizar e a limpar os ribeiros/ribeiras do Funchal

Os serviços de limpeza urbana da Câmara Municipal do Funchal estão a proceder à limpeza e monitorização dos ribeiros e ribeiras. Esta intervenção tem em conta a previsão de chuva intensa para este fim-de-semana.

Quanto à limpeza, esta consiste, essencialmente, na desobstrução das linhas de água, bem como incluem a remoção das plantas invasoras e dos resíduos existentes.

"A limpeza das linhas de água é uma acção fundamental para a sustentabilidade de uma bacia hidrográfica e viabiliza a conservação do bom estado químico e ecológico das águas, garante o fluxo dos caudais líquidos e sólidos (areias, lamas e sedimentos) em situações hidrológicas normais ou extremas e minimiza o risco para as pessoas e bens em situações hidrológicas extremas", refere nota da CMF.

Além disso, também tem sido feita a limpeza das sarjetas que "são, sem dúvida, uma das grandes preocupações nestes dias, uma vez que as folhagens e pequenos resíduos são encaminhados para o seu interior e rapidamente as deixam colmatadas, pelo que há que estar constantemente a limpá-las de modo a evitar inundações com a mínima precipitação".