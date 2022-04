Pelo menos um morto e 37 feridos em explosão no Azerbaijão

Uma pessoa morreu e outras 37 ficaram feridas hoje numa explosão que ocorreu num estabelecimento de diversão noturna na capital do Azerbaijão, Baku, informou a procuradoria do país do Cáucaso Meridional.

"Uma pessoa - Maia Akhoundova, funcionária deste estabelecimento, de 43 anos - morreu" na explosão, indicou o Ministério Público azeri, citado pela agência de notícias pública russa RIA Novosti.

"Trinta e sete outras pessoas ficaram feridas, quatro das quais estão em estado grave", declarou o Ministério Público.

Segundo fontes médicas citadas pela agência de notícias russa, um cidadão italiano e um cidadão senegalês estão entre os feridos.

A explosão ocorreu às 03:00, horário local (00:00 em Lisboa), e foi causada por uma fuga de um tanque de gás liquefeito armazenado no estabelecimento, segundo a empresa de gás do Azerbaijão (Azerigas).

Um incêndio causado pela explosão foi extinto e as operações de busca e resgate lançadas no local foram concluídas na manhã de hoje, de acordo com o Ministério de Situações de Emergência do Azerbaijão.