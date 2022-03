Três explosões perto de Lviv causam pelo menos cinco feridos

Pelo menos três explosões causadas por mísseis russos foram hoje ouvidas perto da cidade de Lviv, a maior do oeste da Ucrânia, e causaram cinco feridos, de acordo com as autoridades locais.

De acordo com o governador da região, Maxym Kozytsky, foram ouvidas "três poderosas explosões perto de Lviv", estrondos acompanhados pelas sirenes de aviso que se ouvem pela cidade, localizada a cerca de 70 quilómetros da fronteira com a Polónia.

Os ataques atingiram um bairro no leste da cidade, Lytchakivsky, e de acordo com a agência France-Presse, são visíveis chamas e grandes colunas de fumo perto do bairro.

O responsável confirmou que o ataque se produziu pelas 16:30 locais (14:30 em Lisboa), procedente da cidade de Kryvyi Rig, no sudeste do país, onde decorrem grande parte dos combates contra a Rússia.

As autoridades também instaram a população a não partilhar nas redes sociais vídeos ou fotos do sucedido, juntamente com uma mensagem a recordar que "a inteligência russa recebe 90% da sua informação a partir das redes sociais".

Em pouco mais de um mês de guerra, Lviv, considerada a capital do oeste da Ucrânia, permaneceu longe da guerra, apesar de já ter sido alvo de dois ataques: um míssil contra uma base militar nos arredores da cidade, onde treinavam combatentes estrangeiros, que causou 35 mortos; e outro contra o aeroporto da cidade, sem causar vítimas.

Desde o início da invasão russa, Lviv tornou-se um porto seguro para cerca de 200 mil deslocados internos ucranianos.

As explosões de hoje acontecem numa altura em que o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, faz uma visita à Polónia, país vizinho da Ucrânia e aliado da NATO.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou, entre a população civil, pelo menos 1.081 mortos, incluindo 93 crianças, e 1.707 feridos, entre os quais 120 são menores, e provocou a fuga de mais 10 milhões de pessoas, 3,7 milhões das quais para fora do país.

Segundo as Nações Unidas, cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.