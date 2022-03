Ataque a comboio de passageiros na Nigéria faz pelo menos sete mortos e 22 feridos

Um ataque de homens armados a um comboio de passageiros, no noroeste da Nigéria, na segunda-feira à noite, causou pelo menos sete mortos e 22 feridos, disseram hoje fontes médicas.

O comboio, com cerca de 970 passageiros, foi atacado por volta das 21:00 locais, perto da estação de Rijana, na linha que liga a capital da Nigéria, Abuja, à cidade de Kaduna, no noroeste do país, que é assolada por bandos criminosos que saqueiam, raptam e matam.

De acordo com várias fontes, os atacantes atiraram explosivos, danificando os carris, e dispararam um grande número de tiros, antes de serem afastados uma hora mais tarde pelos soldados destacados para o local.

As autoridades confirmaram hoje que o ataque tinha deixado "mortos e feridos (...) transferidos para hospitais", mas ainda não deram um balaço exato.

Duas fontes médicas num hospital do exército em Kaduna disseram à agência France-Presse que os corpos de sete pessoas mortas no ataque estavam no hospital, juntamente com 22 feridos.

Um segurança do comboio, que também solicitou o anonimato, disse que sete pessoas foram mortas, incluindo dois trabalhadores de manutenção.

Não ficou claro na altura se algum passageiro foi levado, mas as autoridades disseram, sem adiantar mais pormenores, que estava em curso uma "operação de salvamento".

De acordo com as autoridades, o transporte de passageiros e dos serviços de emergência por estrada pelo exército prosseguiu até à manhã de hoje.

A violência mais recente é atribuída a bandos conhecidos localmente como "bandidos", que estão ativos no noroeste e no centro do país mais populoso de África, onde têm atacado aldeias e viajantes a troco de dinheiro.

Durante vários anos, numerosos raptos para resgate tiveram lugar na autoestrada que liga Abuja a Kaduna, a estrada principal que conduz a Kano, a segunda maior cidade do país e um importante centro comercial no Sahel.

Face a esta insegurança crescente, muitos viajantes preferiram apanhar o comboio ou o avião, que são mais caros, mas considerados mais seguros.

Mas a situação deteriorou-se nos últimos meses: em outubro passado, pistoleiros tentaram atacar a mesma linha de comboio, e no sábado um ataque foi repelido por soldados no aeroporto de Kaduna, onde os assaltantes mataram um segurança e interromperam temporariamente o tráfego aéreo.