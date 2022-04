Candidaturas ao 'Pedido Único 2022' estendem-se até 15 de maio

A Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural informou, esta tarde, que as candidaturas ao Pedido Único (PU) de 2022, foram prorrogadas até 15 de maio, sem qualquer penalização.

As candidaturas podem ser realizadas pelo beneficiário, por via electrónica, na Área Reservada do Portal do IFAP, em ‘o meu processo’, em https://portal.ifap.pt. Para os agricultores madeirenses menos familiarizados com as tecnologias informáticas, o atendimento presencial também é possível, nomeadamente nos balcões de atendimento que a Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural tem em todos os concelhos da Região.

Os agricultores da Madeira e do Porto Santo não devem perder a oportunidade de apresentem atempadamente a sua candidatura ao Pedido Único. O conjunto de ajudas que são anualmente disponibilizadas pela União Europeia e o Governo Regional são determinantes para que a agricultura madeirense continue a ser uma bandeira da autonomia e da nossa economia. Humberto Vasconcelos, secretário regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural

A partir de 16 de maio e até 9 de junho, as candidaturas normais ou de substituição serão penalizadas em 1% por cada dia útil.

O conjunto de ajudas da União Europeia e do Governo Regional estão estimadas em cerca de 28 milhões de euros por ano para os sectores agrícola, agroalimentar e florestal da Região.