Joel Tagueu e Rossi de regresso aos convocados

Joel Tagueu e Ivan Rossi estão de regresso à lista dos eleitos de Vasco Seabra para o jogo deste sábado, do Marítimo frente ao Benfica. Quer o avançado camaronês como o médio argentino cumpriram castigo na última jornada da Liga. Relativamente ao embate com os açorianos do Santa Clara, ficam de fora da convocatória do treinador maritimista., o madeirense Fábio China e o sueco Tim Sordestrom.

LISTA DE CONVOCADOS

Guarda-redes: Miguel Silva e Paulo Victor;

Defesas: Cláudio Winck, Matheus Costa, Zainadine Júnior, Leo Andrade e Vítor Costa;

Médios: Rafik Guitane, Stefano Beltrame, Edgar Costa, Ivan Rossi, Diogo Mendes, Bruno Xadas, Miguel Sousa e Pedro Pelágio;

Avançados: André Vidigal, Ali Alipour, Clésio Bauque, Henrique Rafael e Joel Tagueu;