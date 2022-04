Madeira é uma referência nas políticas de emprego jovem, diz o PSD

A Madeira é uma referência nas políticas de emprego jovem, considera o grupo parlamentar do PSD.

No âmbito do Roteiro sobre o Emprego, e numa visita à Press Power, uma empresa tecnológica ligada ao clipping de informação digital, o deputado Bruno Melim realçou que a Região tem sido um exemplo no que concerne às políticas públicas de fixação e inserção dos jovens no mercado de trabalho.

O deputado salientou que esta é uma questão que tem merecido a máxima atenção dos decisores políticos, com a adopção de um conjunto de medidas de emprego que passam por benefícios específicos aos empregadores, que podem recorrer a Programas de Incentivos à contratação, assim como programas como o Garantia Jovem ou de aproximação da comunidade estudantil às empresas, dotando os jovens beneficiários de formação profissional em contexto real de trabalho, tais como os estágios profissionais em entidades privadas, estágios de verão ou o [email protected]

Melim relembrou que, mesmo em tempo de pandemia, os beneficiários das medidas activas de emprego direccionados para os mais jovens viram os seus programas prorrogados sem que a compensação monetária fosse suspensa quando, em virtude da covid-19, não era possível prestar os referidos programas.

Todos estes exemplos, salientou, têm contribuído para melhorar o desempenho da Região em matéria dos números de emprego e, especialmente, no que se refere ao desemprego jovem, o qual, conforme sublinhou, tem apresentado descidas proporcionais mais elevadas do que as verificadas no desemprego global.

Efectivamente, no que diz respeito ao mês de Março, e comparativamente ao mês homólogo de 2021, verifica-se uma redução de 40%. Já relativamente ao mês de Fevereiro 2022, o desemprego jovem reduziu cerca de 6%, redução, com um forte impacto no número total de jovens desempregados.

Para Bruno Melim, este é um sinal claro da melhoria da situação económica da Região e de que a criação e fixação de empregos junto dos mais jovens é uma realidade na Madeira.