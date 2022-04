O secretário de Estado da Juventude e do Desporto afirmou hoje que Pinto da Costa é uma "referência do desporto nacional", no dia em que se assinalam os 40 anos do dirigente na presidência do FC Porto.

"Trata-se de um presidente que é uma referência do desporto nacional e esses 40 anos são sinónimos de muitas conquistas em todas as modalidades e muitas dessas conquistas ajudaram a internacionalizar o desporto português pelos melhores motivos", afirmou João Paulo Correia, em declarações à agência Lusa.

Pinto da Costa foi eleito presidente do FC Porto em 17 de abril de 1982, mas tomou posse no dia 23 desse mesmo ano.

O membro do governo falou à margem da Premier League de Karaté a decorrer em Matosinhos, no qual marcou presença para sublinhar a importância de organizar grandes eventos internacionais de desporto, salientando ainda o trabalho da Federação Portuguesa de Karaté.