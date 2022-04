PSD destaca recuperação de "bons indicadores de emprego" na Madeira

O Grupo Parlamentar do PSD iniciou, hoje, dia 28 de Abril, um roteiro dedicado ao emprego. Na ocasião, o deputado Brício Araújo destacou que, "entre 2015 e 2019, a Madeira viveu um período importante, marcado por um crescimento na economia regional e por uma redução gradual da taxa de desemprego, de tal forma que, no início de 2020, a Região apresentava a mais baixa taxa de desemprego do país, 5,6%".

Um ciclo que, conforme referiu, "se interrompeu devido à pandemia".

O deputado falava no âmbito de uma visita ao Hotel Savoy Palace, lembrando que "o Turismo foi um dos sectores mais afectados pela crise pandémica", o que teve "graves reflexos na nossa economia".

“Essa foi uma fase particularmente sensível, afectou muito este sector específico do turismo e a nossa economia, mas a verdade é que graças às políticas do Governo Regional e à forma como enfrentou estas circunstâncias absolutamente desfavoráveis conseguimos recuperar”, sublinhou.

Por outro lado, realça que "a Madeira apresenta já uma recuperação evidente, designadamente ao nível do emprego", tendo voltado a "números anteriores aos da pandemia”, acrescentou o parlamentar. "Num ano, recuperámos quase 7 mil postos de trabalho", vincou.

Recuperação esta que atribui às "políticas do Governo Regional, mas também ao papel que têm os nossos empresários e as nossas empresas”.