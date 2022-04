CS Madeira recebe Boavista para primeiro jogo do play-off

O CS Madeira vai disputar o play-off de acesso à 1.ª Divisão Nacional, à melhor de três jogos, frente ao Boavista FC, no domingo (dia 1 de Maio), às 16 horas, no Pavilhão da Levada.

Este que é o único jogo do play-off a decorrer na Madeira e que acontece depois da vitória do CS Madeira, na semana passada, frente à A.A. São Mamede.

O segundo jogo do play-off vai acontecer, dia 7 de Maio, às 17 horas, no Pavilhão Irene Lisboa, no Porto. Caso seja necessário novo confronto para desempatar o play-off, o terceiro jogo será a 8 de Maio, às 16 horas, também no Pavilhão Irene Lisboa.

O CS Madeira está assim, a um passo de conquistar o seu grande objetivo de regressar à 1.ª Divisão Nacional, que já persegue há algumas épocas, tendo de ultrapassar o primodivisionário Boavista. Serão dois fins-de-semana decisivos para o futuro do CS Madeira.