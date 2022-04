Forças Armadas querem aumentar presença e rotação do efectivo militar na RAM

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira (RAM), o Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebeu, hoje, dia 28 de Abril, em audiência, no Palácio de São Lourenço, o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea.

Esta foi a primeira deslocação oficial do General João Cartaxo Alves à RAM, como principal responsável da Força Aérea Portuguesa.

No decurso da audiência, foi transmitido ao Representante da República que "é pretendido que este ramo das Forças Armadas Portuguesas aumente a sua capacidade de acção nas competências que lhe são determinadas", estando assim previsto, a médio prazo, "um aumento e maior rotação do seu efectivo militar presente na RAM, como também uma eventual reabilitação das suas respectivas instalações", dá conta uma nota do Gabinete do Palácio de São Lourenço.

O Representante da República manifestou ainda o seu "apreço" pelas Forças Armadas Portuguesas, em particular pela Força Área, defendendo a sua "valorização institucional, profissional e funcional".