Governo cria 'task force' para o Mar

O Governo lançou hoje uma 'task force' para o mar, que integra as Forças Armadas, Turismo de Portugal e a Fundação Oceano Azul, tendo por objetivo potenciar o contributo deste setor para a economia portuguesa.

"O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, lançou hoje, junto de representantes de várias entidades públicas e privadas, a iniciativa de uma 'task force' para a área do mar", indicou, em comunicado, o executivo.

Esta iniciativa, que pretende aumentar o contributo do mar para a economia do país e reforçar a posição e a visibilidade de Portugal no mundo, integra as Forças Armadas, o Turismo de Portugal, a Fundação Oceano Azul, entidades públicas e privadas, bem como agentes setoriais ligados à economia do mar.

O Ministério da Economia e do Mar adiantou ainda que na primeira reunião foram apresentados os objetivos estratégicos para a área do mar, inscritos no programa do Governo.

António Costa Silva também convidou os participantes a "identificar, promover e desenvolver projetos prioritários no âmbito da economia do mar", nomeadamente, a conservação do ambiente marinho, o conhecimento científico e a criação de um 'hub' internacional de bioeconomia e economia circular azuis.

Inclui-se ainda a aposta nas renováveis, tecnologias oceânicas, sustentabilidade e segurança alimentar e a promoção do turismo azul.

"Da reunião resultou a constituição de grupos de trabalho, organizados por eixos de atuação, que irão partilhar a sua estratégia de atuação no próximo encontro da 'task force' para o mar, prevista para o próximo mês de junho", apontou.