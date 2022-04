Força militar conjunta mata no Lago Chade mais de cem extremistas islâmicos

A missão militar conjunta da Nigéria, Camarões e Níger, que combate o extremismo islâmico na região do Lago Chade, matou "mais de cem" elementos dos grupos Boko Haram e Estado islâmico na África Ocidental (ISWAP), anunciaram fontes militares.

"No período desta operação, mais de cem terroristas foram neutralizados, incluindo mais de 10 comandantes superiores, na sequência de ataques aéreos mortíferos sobre as ilhas do Lago Chade, conduzidos por [operações de] inteligência por parte das forças aéreas coordenadas", afirmou o porta-voz da operação, coronel Muhammad Dole, numa declaração emitida no final do domingo na Nigéria.

Entre os comandantes mortos, segundo a declaração, constam os nomes de Dan Buduma, Abubakar Shuwa e Abu Ali.

Por outro lado, três soldados e um voluntário civil foram mortos durante a operação e 18 foram feridos por engenhos explosivos plantados pelos terroristas em fuga.

O porta-voz militar avançou ainda que, no decurso destas operações "um número significativo de civis, na sua maioria mulheres e crianças capturadas pelos criminosos, foram resgatados".

A força militar conjunta confiscou ou destruiu "armas sofisticadas", incluindo armas de grande calibre, e veículos na posse dos elementos dos dois grupos.

De acordo com uma informação anterior da Força Aérea nigeriana, a operação da missão militar conjunta decorreu em 13 abril sobre locais suspeitos, tendo permitido identificar "um grande número de terroristas e um provável campo logístico", segundo um comunicado assinado pelo porta-voz da instituição, Edward Gabkwet.

Como resultado, foram "realizados ataques aéreos em 14 de abril de 2022 em Tumbun Rego e num campo de treino localizado aproximadamente a dois quilómetros a noroeste de Tumbun Rego", acrescentou.

Os ataques aéreos terão sido conduzidos com aparelhos das forças aéreas da Nigéria e do Níger.

A informação da Força Aérea nigeriana começou por dar conta da eliminação de "mais de 70 terroristas do ISWAP" por morte ou ferimentos graves.

Nesta época do ano, antes do início da estação das chuvas, a Nigéria intensifica frequentemente a ofensiva contra os extremistas islâmicos, num combate que trava há mais de uma década.

Desde 2009, o nordeste da Nigéria tem sido campo de batalha do grupo fundamentalista islâmico Boko Haram e de uma sua fação desde 2015, o Estado Islâmico na Província da África Ocidental, cujo intervenção tem ganhado proeminência, sobretudo desde o ano passado, quando o líder do Boko Haram, Abubakar Shekaun, foi morto na sequência da morte de confrontos entre fações.

Estes dois grupos mataram mais de 35.000 pessoas e provocaram a deslocação de cerca de 2,7 milhões de pessoas, principalmente na Nigéria, mas também em países vizinhos como os Camarões, Chade e Níger, de acordo com dados dos governos destes países e da ONU.

As tropas governamentais nigerianas combatem também grupos fortemente armados no noroeste e tensões separatistas no sudeste do país.