PCP vota contra proposta de Orçamento do Estado na generalidade

O Grupo Parlamentar do PCP vai votar contra a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) na generalidade, disse hoje à agência Lusa fonte do partido.

Fonte do grupo parlamentar comunista disse à Lusa que o partido vai votar contra o OE2022 na generalidade, a menos de 30 minutos do início da discussão na Assembleia da República da proposta apresentada pelo executivo socialista.

A votação da proposta do Governo está agendada para sexta-feira.

Em 13 de abril, a líder parlamentar comunista, Paula Santos, tinha afirmado que a proposta apresentada pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, era "mais desajustada" do que aquela que o Governo tinha apresentado há cinco meses e que iria "aprofundar estrangulamentos" à vida dos portugueses.

"A proposta de orçamento é, no fundamental, a proposta que foi rejeitada em outubro de 2021 e continua a recusar o conjunto de soluções pelas quais o PCP se bateu. Uma proposta que já era desajustada há cinco meses e mais desajustada é hoje, tendo em conta a degradação da situação nacional e internacional", sustentou.

Em outubro de 2021, PSD, PCP BE, CDS-PP, PEV, Chega e IL votaram contra a proposta de Orçamento do Estado para 2022 na generalidade.

Na sequência da rejeição da proposta, o Presidente da República anunciou a dissolução do parlamento e convocou eleições legislativas.

Desta vez, a proposta do executivo liderado por António Costa terá a aprovação garantida, uma vez que o PS tem maioria absoluta na Assembleia da República.