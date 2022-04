Exposição de Hugo Brazão para ver até 13 de Maio na Fundação Cecília Zino

A exposição 'Mãe, só que não!', de Hugo Brazão, foi ontem inaugurada na galeria da Fundação Cecília Zino.

A mostra reúne trabalhos produzidos pelo artista nos últimos dois anos e inclui também trabalhos produzidos especificamente para esta exposição.

A inauguração contou com a presença de Rubina Leal em representação do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues; Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional; Eduardo Jesus, secretário regional do Turismo e Cultura; Teresa Brazão, directora regional da Cultura; Pedro Calado, presidente da Câmara Municipal do Funchal e João Rodrigues, director Regional da Juventude.

'Mãe, só que não!' poderá ser vista até ao próximo dia 13 de Maio.

Sobre o artista

Hugo Brazão vive e trabalha em Londres. A sua prática artística envolve pintura, escultura e trabalho em têxtil e desenvolve-se a partir do paradoxo ficção/realidade, reimaginando o material encontrado na sua pesquisa, criando diferentes narrativas em sua volta e procurando novas soluções técnicas para cada projecto.

Brazão recebeu o 'VIA Arts Prize em 2018', em Londres, o 'Helen Scott Lidgett Studio Award', em 2015, e participa regularmente em residências de arte internacionais. Completou o Mestrado em Fine Arts na Central Saint Martins (Londres, 2015) e licenciatura em pintura na Faculdade de Belas-Artes de Lisboa (2013). Exposições individuais recentes incluem 'Out of sight, out of mind' (2020), na galeria Balcony, em Lisboa, 'Best foot backwards' (2019), na Sala Brasil da embaixada do Brasil, em Londres, e 'TAKE TEN' (2019) no espaço do projecto Las Palmas, em Lisboa. Tem também participado em diversas exposições colectivas entre Portugal e o Reino Unido.