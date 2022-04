Madeira com recorde de distinções da 'Bandeira Azul'

A Madeira regista, este ano, um recorde de distinções da 'Bandeira Azul'. Nos galardões atribuídos pela Associação de Bandeira Azul Europa (EBAE), a Região soma agora 28 praias, marinas e embarcações distinguidas, ou seja, mais quatro que no ano transacto. No entanto, a Madeira continua a ser a zona do país que regista um menor número destes prémios ambientais.

Este ano, Portugal com 431 praias, marinas e embarcações galardoadas com Bandeira Azul, mais 32 do que em 2021, com um aumento de praias fluviais distinguidas com o galardão, anunciou hoje a Associação Bandeira Azul Europa (EBAE).

O anúncio foi feito no Centro de Interpretação Ambiental da Pedra do Sal, em Cascais, no distrito de Lisboa, pelo presidente daquela associação, José Archer, que salientou, na cerimónia, que o número este ano "é quase 15 vezes superior ao número de há 25 anos".

"Trinta e cinco anos depois do hastear da primeira Bandeira Azul, precisamente no concelho de Cascais onde nos encontramos, vimos anunciar a atribuição das bandeiras azuis de 2022 a 393 praias, 18 marinas e 20 embarcações ecoturísticas, num total de 431 bandeiras azuis atribuídas", disse José Archer.

Na próxima época balnear vão hastear a Bandeira Azul mais 21 praias, mais duas marinas e mais nove embarcações de ecoturismo do que no ano passado.

As 393 praias estão distribuídas por 102 municípios, com destaque para Vila Verde, Tábua e Alandroal, que candidataram praias pela primeira vez, e para Cascais e Marinha Grande, que regressaram este ano ao programa Bandeira Azul.

Este ano, voltou a realçar-se o crescimento "contínuo e seguro das praias fluviais", o que, segundo os responsáveis do programa, "evidencia a aposta dos promotores na qualidade destas zonas balneares e das áreas envolventes".

Em relação às marinas e portos de recreio, o Núcleo Recreio Náutico de Velas, o Núcleo Recreio Náutico Lajes do Pico e o Porto de Recreio de Machico integram o programa Bandeira Azul pela primeira vez em 2022.

No entanto, o maior crescimento desta edição é o do Galardão Bandeira Azul para Embarcações de Ecoturismo, que conta com mais nove embarcações, de cinco novos operadores e, desta forma, passa a estar presente em todas as regiões, exceto nos Açores.

A cerimónia oficial do hastear da primeira Bandeira Azul em praia costeira deste ano vai decorrer no dia 09 de junho, na praia da Figueirinha, em Setúbal, seguindo-se em 14 de junho o primeiro hastear da Bandeira Azul na Praia Fluvial de Adaúfe, em Braga, enquanto o primeiro hastear em marina vai ter lugar no Porto Recreio de Oeiras, em 17 de junho.

As praias costeiras e fluviais distinguidas estão distribuídas pelo Norte (82), Centro (50), Tejo (77), Alentejo (40), Algarve (86), Açores (42) e Madeira (28).