Foram validadas oito candidaturas regionais para a ‘Bandeira da Ética’. A Região Autónoma da Madeira pertence assim à ‘Comunidade da Bandeira da Ética’ após 16 candidaturas.

Até ao momento conta com 54 certificações emitidas pelas organizações regionais que, desta forma, passam a integrar uma comunidade de instituições comprometidas com a ética no desporto, podendo comunicar, estabelecer e reforçar esse objectivo nas redes colaborativas e partilhar as boas práticas tendo em vista a melhoria contínua dos seus processos internos e da gestão da comunicação externa.

Por se tratar de uma certificação de uma iniciativa, no momento da validação da certificação será disponibilizado o ‘selo digital’ da ‘Bandeira da Ética’, que possibilita, às entidades, utilizar esta marca de qualidade em todos os processos de comunicação interna e externa.

As iniciativas validades são da responsabilidade das seguintes entidades desportivas regionais:

Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz - Faz um Animal mais feliz!!!

Vermelhimponente Associação Desportiva - Torneio Solidário BEF Madeira

Associação de Ginástica da Madeira - Bandeira da Ética

Clube Desportivo Barreirense - Torneio - Bens de Primeira Necessidade

Clube Desportivo da Escola Francisco Franco - O Desporto a Formar para a Vida (Edição 3 -Comportamentos Aditivos)

Associação Desportiva do Porto da Cruz - UM POR TODOS E TODOS POR UM

Associação Desportiva Cultural e Recreativa Bairro da Argentina - Torneio de Futebol de Rua

Clube Futebol Caniçal - Dia da Mãe

O Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED) tem como missão a promoção dos valores e da ética desportiva.

Para a promoção destes valores e princípios criou-se a ‘Bandeira da Ética’, uma metodologia para certificar e valorizar boas práticas na área da ética desportiva.

Na Região Autónoma da Madeira a Direção Regional de Desporto (DRD), é a entidade promotora da metodologia tendo como incumbência a implementação e operacionalização da referida Bandeira, nomeadamente, no processo de avaliação das candidaturas, apresentadas pelas entidades, cuja atividade se circunscreve à Região Autónoma da Madeira, em articulação com a equipa coordenadora do PNED.