INEM com 45 novas ambulâncias num investimento que ultrapassou 2,36 milhões de euros

As 45 novas ambulâncias do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) vão ser distribuídas por todas as regiões do país, num investimento que ultrapassou 2,36 milhões de euros e é considerado "o maior da última década".

A cerimónia que assinalou a aquisição das novas ambulâncias decorreu hoje, tendo os responsáveis do INEM destacado que este investimento foi o maior desde 2012 e que vai permitir renovar em 45% as ambulâncias do INEM, nomeadamente no que diz respeito a Ambulâncias de Emergência Médica (AEM) e Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV).

Segundo o INEM, as novas ambulâncias têm um conversor que permite a utilização de uma maior variedade de equipamentos elétricos, contando também com "um sistema de desinfeção por nebulização e um sistema embutido de refrigeração e aquecimento de fluidos e fármacos, características que vão refletir-se numa melhoria efetiva da prestação de cuidados de emergência médica".

"São 45 novas ambulâncias que vão ser distribuídas e distribuídas por todo o país, mais ou menos em grau de equidade, renovando cerca de 40% da frota das cinco regiões do país. São ambulâncias com mais potencial, com melhor equipamento, com melhor nível de desinfeção e têm uma melhor preparação para dar uma melhor assistência àqueles que todos os dias salvam vidas e proporcionar também aos profissionais maior confronto e segurança", disse aos jornalistas o secretário de Estado Adjunto e da Saúde.

Questionado sobre o pedido da Liga dos Bombeiros Portugueses, que reiterou a necessidade de ambulâncias do INEM para que as corporações possam socorrer devidamente a população, António Lacerda Sales afirmou que "essa é uma outra questão".

"Entre 2017 e 2019 a frota dos bombeiros foi renovada em 195 ambulâncias e foram criados 53 novos postos de emergência médica. Temos de fazer gradualmente os diferentes esforços", disse, frisando que o Governo vai continuar a trabalhar para reforçar os bombeiros e o INEM.