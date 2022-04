Madeira Andebol SAD defronta FC Porto na "Final-Four" da Taça

A equipa masculina do AM Madeira Andebol SAD vai defrontar nas meias-finais da Taça de Portugal 2021/2022, a formação do FC Porto, pois assim ditou o sorteio que teve lugar esta manhã na Cidade de Matosinhos, no terminal de cruzeiros de Leixões. A ‘final-four’ da Taça de Portugal realiza-se nos dias 11 e 12 de Junho, no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos. Na outra meia-final estarão frente a frente Sporting e Benfica.

Com este desfecho em termos de sorteio, a equipa comandada pelo técnico Paulo Fidalgo pode muito bem ficar perto de poder regressar a uma competição europeia na próxima época. Para isso ‘bastará’ marcar lugar na final e defrontar o campeão nacional. Uma missão diga-se nada fácil para os madeirenses que ainda assim numa época muito complicada acabam por protagonizar uma ponta final de muita qualidade, expressa desde logo com a presença na final a quatro da Taça de Portugal.