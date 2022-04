Marítimo com honras de abertura da 'final a oito' da Taça de Portugal

Está definido o calendário da Final Eight da Taça de Portugal Futsal Placard e da Final Four da Taça de Portugal Futsal Feminino.

As competições decorrerão entre os dias 18 e 22 de maio no Pavilhão Multiusos de Sines e conta com a formação madeirense do Marítimo, numa presença inédita dos verde-rubros numa fase final da prova.

Para além dos verde-rubros, Eléctrico FC, Quinta dos Lombos, Leões de Porto Salvo, Sporting CP, Candoso/Natcal, SL Benfica e Caxinas são os emblemas participantes na competição masculina.

O arranque do evento, irá merecer 'honras' de abertura madeirenses, com o jogo entre Marítimo e Eléctrico, agendado para as 11 horas do dia 18 de Maio.

Nas "meias" da Taça de Portugal Feminina de Futsal, o FC Águias Santa Marta joga frente ao GCR Nun'Álvares, enquanto o Novasemente GD Cavalinho defronta o SL Benfica. A prova feminina será jogada a 21 e 22 de Maio.

Com os jogos a serem transmissão do Canal 11, deixamos aqui a ordem dos jogos da prova masculina:

Quartos-de-final (18 de Maio)

11h00: Marítimo x Eléctrico FC

14h00: Quinta dos Lombos x Leões de Porto Salvo

17h00: Sporting CP x Candoso

21h00: SL Benfica x Caxinas

Meias-finais (19 de Maio)

17h00: Vencedor Quinta dos Lombos x Leões de Porto Salvo - Vencedor do Sporting CP x Candoso

21h00: Vencedor Marítimo x Eléctrico FC - SL Benfica x Caxinas

Final (sábado)

20h00: Final