FC Porto recebe Vizela com nova oportunidade para assegurar o título no 'sofá'

O FC Porto tem nova oportunidade para assegurar a conquista da I Liga de futebol, mas para isso tem de conseguir nesta jornada, em que recebe o Vizela, um melhor resultado do que o Sporting frente ao Gil Vicente.

Na 32.ª jornada, os 'dragões' têm de bater no sábado o Vizela e esperar que o Sporting não vença no dia seguinte o Gil Vicente, mas o empate até pode ser suficiente se o Sporting perder.

A equipa de Sérgio Conceição enfrenta um adversário que ainda está na luta pela manutenção, enquanto a formação de Rúben Amorim recebe o Gil Vicente, a viver uma crise de resultados e com o quinto lugar em risco.

FC Porto e Sporting, primeiro e segundo classificados, respetivamente, chegam a esta fase novamente separados por seis pontos, com os 'leões' a terem vantagem no confronto direito, após os 'dragões' terem sofrido o seu primeiro desaire em 58 jogos da I Liga no Minho, na última ronda.

Depois de ter sido derrotado pelo Sporting de Braga (1-0) em 25 de abril, o Dia da Liberdade, o FC Porto pode agora festejar a conquista do seu 30.º campeonato em 1 de maio, Dia do Trabalhador, mas sempre no 'sofá'.

No sábado, a formação de Conceição vai tentar regressar às vitórias, num encontro em que é 'superfavorito', perante um Vizela que está no 13.º posto com 32 pontos, seis acima da zona de despromoção, em que estão Moreirense (lugar de 'play-off' com o terceiro classificado da II Liga), Tondela e Belenenses SAD.

Após o duelo com o Vizela, as atenções ficam totalmente viradas o Sporting-Gil Vicente, com o FC Porto à espera que a equipa de Barcelos consiga surpreender em Alvalade, apesar de não poder contar com o seu treinador, Ricardo Soares, castigado.

Nessa partida, além de querer adiar a festa do FC Porto e manter alguma esperança, mesmo que quase mínima, de chegar ao título, o Sporting pode garantir definitivamente o segundo lugar e o acesso direto à Liga dos Campeões.

Os 'leões', que vão contar com os regressos de Matheus Reis, Pedro Porro e Paulinho, têm oito pontos de vantagem sobre o Benfica, terceiro posicionado, e até já podem entrar em campo com a 'Champions' assegurada, caso os 'encarnados' não vençam no sábado o Marítimo, na Madeira.

Por seu lado, o Gil Vicente leva cinco jogos seguidos sem vencer e entra nesta ronda com cinco pontos de diferença para o Vitória de Guimarães, sexto classificado, que no mesmo dia recebe o Santa Clara.

Na outra ponta da tabela, numa altura em que se aproxima o final do campeonato, o 'lanterna-vermelha' Belenenses SAD necessita com urgência de pontuar na receção ao Sporting de Braga, que já não sai do quarto lugar, e igual cenário tem o Tondela, penúltimo, que joga segunda-feira em Paços de Ferreira, no encontro que fecha a ronda.

Já o Moreirense, antepenúltimo classificado, mede forças em casa com o Boavista, e o Arouca, 15.º, recebe o Portimonense.

No duelo que arranca com a jornada, na sexta-feira, o Famalicão, que também ainda não está 'safo' da descida, recebe o Estoril Praia.