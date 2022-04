"O concelho de Santana e a freguesia de São Jorge podem contar sempre connosco"

A freguesia de São Jorge completou ontem 507 anos.

A secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade, em representação do presidente do Governo Regional da Madeira, marcou presença nas cerimónias evocativas da memória litúrgica do Patrono da freguesia de São Jorge, presididas pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

O programa incluiu uma celebração religiosa pelas Forças Armadas Portuguesas e pela Paz, bem como, a apresentação do livro 'Cinco Séculos, 100 Referências', de João Márcio Matos e Gregório Cunha.

Durante a sua intervenção, Rita Andrade começou por, em nome do Governo Regional, dar os parabéns à freguesia por esta data comemorativa e, numa alusão à apresentação do livro 'Cinco Séculos, 100 Referências', a secretária regional considerou que “estas obras são fundamentais, porque só compreendendo o passado, podemos projectar o futuro”.

“Trata-se de uma memória colectiva de 100 obras relevantes no concelho de Santana. É um trabalho de profunda dedicação e é muito importante a inventariação destas obras para memória futura. São iniciativas como estas que fazem perdurar a identidade de séculos e que não deixam morrer as tradições, divulgando-as além fronteiras. Em nome do Governo Regional, reitero que o concelho de Santana, e a freguesia de São Jorge em particular, podem contar sempre connosco, aliás, como puderam contar no apoio para a criação desta obra de referência. A Região fica muito mais rica com este vosso trabalho e, por esse mesmo motivo, estão todos de parabéns”, referiu.