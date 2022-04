Vai ser lançado concurso público para a adaptação da piscina da Levada a Pavilhão Multiusos

O secretário regional do Equipamento e Infraestruturas, Pedro Fino, anunciou esta manhã que no Conselho de Governo, que se realiza esta tarde, será autorizado o lançamento do concurso público relativo à empreitada da adaptação da piscina da Escola da Levada em Pavilhão Multiusos, até ao montante de um 1,6 milhões de euros, acrescidos do custo do IVA.

“Vamos lançar o concurso e iniciar a intervenção em Outubro e prevemos em Agosto do próximo ano”, começou por dizer Pedro Fino, que explicou que faz parte da uma primeira fase de uma intervenção global que se prevê para os próximos anos na Escola Dr. Ângelo Augusto da Silva . “Dentro de dois meses será lançado a segunda fase, que contempla os trabalhos de reabilitação das salas de aula, zonas comuns e do pavilhão”, referiu.

“É uma reabilitação há muito desejada aqui na escola e por toda a comunidade escolar. É uma escola com 44 anos e que já apresentava sinais de desgaste. Portanto, nós iremos avançar com esta intervenção que estava prevista no Programa de Governo”, frisou.

Apesar das contigências que têm surgido devido ao conflito na Ucrânia, Pedro Fino garante que o Governo está “focado” em manter os investimentos que estavam previstos no Programa de Governo.