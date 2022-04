NAV lança concurso internacional para radar e lidar do Aeroporto da Madeira

A NAV – Navegação Aérea de Portugal E.P.E. (NAV) vai lançar até ao final deste semestre um concurso público internacional para a aquisição dos equipamentos Radar de Banda X e Lidar a instalar no Aeroporto Internacional da Madeira.

O financiamento para a aquisição de ambos os equipamentos está já garantido no orçamento da NAV, não tendo por isso havido necessidade de o Governo incorporar essa despesa no Orçamento do Estado para 2022.

Actualmente, a NAV está a trabalhar directamente com o IPMA na revisão das especificações técnicas de forma a completar o caderno de encargos que será apresentado aos potenciais fornecedores. Para esse efeito, equipas das duas empresas deslocar-se-ão ao Funchal nos dias 4 a 6 de Maio para a realização do 'site survey' e conclusão das peças do procedimento relativas ao concurso público internacional.

A escolha dos fornecedores deverá ser efectuada até ao final do ano, cumprindo assim o previsto no cronograma do Grupo de Trabalho para o Estudo dos Problemas da Operação Aérea no Arquipélago da Madeira.