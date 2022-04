Retomadas as aterragens no Aeroporto da Madeira

Depois de 2 horas com o vento forte a impedir aterragens no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo, período durante o qual quatro voos foram divergidos e meia dúzia colocados em espera no ar, nos últimos minutos foi retomada a operacionalidade e já aterraram alguns aviões que aguardavam ‘às voltas’ ao largo da costa Norte da Madeira.

O vento forte que hoje já soprou até 82 km/h junto à pista e que na última hora atingiu os 79 km/h, é a causa dos constrangimentos no movimento aéreo de e para a Madeira, que ainda assim permitiu, já esta manhã, entre as 08:00 e as 09:00, a aterragem de três aviões em Santa Cruz.