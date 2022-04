Balança comercial externa da zona euro com défice de 7,6 mil ME em Fevereiro

A balança comercial externa da zona euro registou, em Fevereiro, um défice de 7,6 mil milhões de euros em consequência do aumento de 38,8% do valor das exportações, nomeadamente de energia, segundo o Eurostat.

O défice de 7,6 mil milhões de euros na balança comercial externa de bens compara com o excedente de 23,6 mil milhões de fevereiro de 2021.

Segundo as primeiras estimativas do serviço estatístico europeu, as exportações de bens da zona euro ascenderam a 215,8 mil milhões de euros em Fevereiro, um aumento de 17,0% em comparação com o mesmo mês de 2021 (184,5 mil milhões).

Por seu lado, as importações somaram os 223,4 mil milhões de euros, um aumento de 38,8% face a Fevereiro de 2021 (161 mil milhões) que se deve, nomeadamente a uma subida das importações de energia.

A União Europeia (UE), por seu lado, viu a balança do seu comércio externo registar um défice de 15,8 mil milhões de euros, contra um excedente homólogo de 21,4 mil milhões de euros.

As exportações de bens da UE aumentaram 16,4% para os 191,1 mil milhões de euros e as importações subiram 44,7% para os 207,7 mil milhões de euros.